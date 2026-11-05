В отеле в Словакии произошла драка между украинскими военными, один погиб — СМИ

5 ноября, 16:34
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Украинский военный скончался от ножевых ранений после драки в отеле в Словакии (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП / Facebook)

Украинский военный скончался от ножевых ранений после драки в отеле в Словакии (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП / Facebook)

В словацком городе Тренчин в одном из отелей произошла драка между двумя украинскими военными. В результате инцидента 53-летний мужчина получил ножевые ранения и скончался по дороге в больницу.

Об этом сообщают словацкие издания Nový Čas и Pluska.

По предварительным данным журналистов, оба украинца, вероятно, относятся к авиационному подразделению и находятся в Словакии на обучении. Во время конфликта в отеле один из военнослужащих нанес другому ножевые ранения.

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Пострадавщий получил тяжелые травмы. Медики пытались доставить его в больницу, однако мужчина скончался во время транспортировки.

Полиция задержала 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении. Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Словакия Военнослужащий Нападение с ножом

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