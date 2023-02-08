В Славянске задержали женщину, которая наводила российские ракеты на позиции ВСУ
Задержанная (Фото:Донецкая областная прокуратура)
В Славянске Донецкой области местная жительница помогала оккупантам наводить ракеты и сдавала позиции ВСУ.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В январе 2023 года женщина через социальные сети передавала представителю РФ информацию о позициях наших воинов и мест дислокации техники ВСУ на территории города Славянск.
«Кроме того, женщина подтверждала или опровергала уже имеющиеся у оккупантов данные. При своем содействии подозреваемая получала от россиянина денежные средства», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что ей сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.