В Славянске задержали женщину, которая наводила российские ракеты на позиции ВСУ

8 февраля, 20:18
Поделиться:
Задержанная (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Задержанная (Фото:Донецкая областная прокуратура)

В Славянске Донецкой области местная жительница помогала оккупантам наводить ракеты и сдавала позиции ВСУ.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В январе 2023 года женщина через социальные сети передавала представителю РФ информацию о позициях наших воинов и мест дислокации техники ВСУ на территории города Славянск.

Видео дня

Читайте также:
Мэр Славянска заговорил об эвакуации города в случае приближения фронта

«Кроме того, женщина подтверждала или опровергала уже имеющиеся у оккупантов данные. При своем содействии подозреваемая получала от россиянина денежные средства», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ей сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X