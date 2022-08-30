Здание разрушено. Российские военные обстреляли базу Красного Креста в Славянске

30 августа, 09:57
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Оккупанты обстреляли базу Красного Креста (Фото:www.facebook.com/taras.logginov)

Оккупанты обстреляли базу Красного Креста (Фото:www.facebook.com/taras.logginov)

В понедельник, 29 августа, в Славянске российские военные обстреляли базу эвакуационного отряда украинского Красного Креста.

Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов в Facebook.

По его словам, обстрел был произвели из ствольной артиллерии калибра 152 мм.

Видео дня

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UDdyDaPBfdC7gSpP9wVvzSrRVW4PgYf69xCrA7UXBUtpH8tkygD62uPFsQJPFqj3l&id=100002572406499

«Разрушено здание, повреждено три автомобиля. Чудом никто не пострадал из волонтеров», — написал он.

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www.facebook.com/taras.logginov
Фото: www.facebook.com/taras.logginov
www.facebook.com/taras.logginov
Фото: www.facebook.com/taras.logginov
www.facebook.com/taras.logginov
Фото: www.facebook.com/taras.logginov

Логгинов заявил, что это помещение до четверга, 1 сентября было арендовано МККК и было предоставлено для размещения эвакуационного отряда, который с апреля занимался:

  • эвакуацией раненых, больных, маломобильных гражданских местных жителей,
  • доставляло местному населению продуктовые и гигиенические наборы, воду.

«Это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Тем не менее 4 снаряда взорвались на нашей базе», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=k2Y6W13F3AM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Красный Крест Война России против Украины

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