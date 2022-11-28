СБУ обезвредила агентуру РФ, наводившую ракеты на школы

28 ноября, 10:32
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Агентами РФ оказались двое жителей Славянска (Фото:СБУ)

Агентами РФ оказались двое жителей Славянска (Фото:СБУ)

В ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса обезврежена российская агентура, собиравшая разведданные для ударов РФ, в том числе по школам в Славянске.

Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме того, злоумышленники также отслеживали в интересах врага перемещения подразделений ВСУ.

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«Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих российских агентов на попытке передачи разведывательной информации оккупантам. Вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ «народную милицию ДНР».

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Во время обысков по местам нахождения обоих злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами их преступной деятельности.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1597137618491564032
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Славянск Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Российская агентура Война России против Украины

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