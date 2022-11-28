СБУ обезвредила агентуру РФ, наводившую ракеты на школы 28 ноября, 10:32 Агентами РФ оказались двое жителей Славянска (Фото:СБУ)

В ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса обезврежена российская агентура, собиравшая разведданные для ударов РФ, в том числе по школам в Славянске.

Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме того, злоумышленники также отслеживали в интересах врага перемещения подразделений ВСУ.

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«Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих российских агентов на попытке передачи разведывательной информации оккупантам. Вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ «народную милицию ДНР».

Во время обысков по местам нахождения обоих злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами их преступной деятельности.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.