В Славянске в результате вражеского обстрела из РСЗО погибли три человека

Утром 30 октября оккупанты нанесли два удара по Славянску, в Донецкой области, из РСЗО. В результате атаки есть погибшие.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

«Сегодня примерно в 10:00 враг нанес два удара РСЗО по Славянску. Мкр-н Лесной, ул. Олимпийская и 95-й бригады», — сказал он.

В результате атаки повреждены многоэтажки, частные дома, котельная и автомобили. Погибли три человека.

Фото: Славянская городская военная администрация

В ночь на 30 октября Россия нанесла массированные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины ракетами и дронами, вызвав разрушения и повреждения критических объектов в нескольких регионах. В результате атак есть по меньшей мере двое погибших и несколько раненых, среди них дети.

Во время обстрела РФ выпустила по Украине более 700 дронов и ракет различных типов. Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 623 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 20 населенных пунктах страны.