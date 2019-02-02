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В Славянске боевика "ДНР" приговорили к 9,5 годам лишения свободы

Сегодня, 09:35
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Операція об'єднаних сил / Facebook

Боевик "ДНР" был задержан в марте 2018 года

Славянский городской суд Донецкой области осудил боевика “ДНР” и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Осужденный - уроженец Горловки был участником незаконного вооруженного формирования так называемой “ДНР”. Мужчина осужден за участие в террористической организации и ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

За эти правонарушения суд города Славянска вынес ему приговор в виде 9,5 лет лишения свободы.

Пресс-центр ООС сообщает, что в марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в так называемую “ДНР” и числился там на должности военного водителя-механика.

Боевик принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в районе поселка Зайцево, где был задержан в марте 2018 года.

Теги:   Война на Донбассе ООС ДНР

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