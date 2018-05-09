В Славутиче начался фестиваль кино и урбанистики

В Славутиче стартовал 5-й международный фестиваль кино и урбанистики 86: Что-то неуловимое.

Фестиваль продлится до 13 мая.

На церемонии открытия вместе с Черниговским оркестром военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных сил выступил киевский панк-электронщик Space Spice Boy.

Среди международных гостей фестиваля - шведский документалист Йоран Олссон. Он лично представит свою новую ленту Фонко.

В международной программе также покажут фильмы Вкус цемента ливанского режиссера Зиада Кальтума, американо-словенскую ленту Восстание в Мариборе режиссеров Мэйпл Разы и Милтон Гиен, Похвалу Ничему Бориса Митича.

Конкурсная программа восточноевропейского документального кино Пальма Севера насчитывает двенадцать фильмов. Из них пять созданы украинскими режиссерами.

Конкурсная программа короткометражного кино My Street Films посвящена теме украинского Востока.

В музыкальной программе - 25 исполнителей электронной и инструментальной музыки.

В рамках урбанистической программы участники архитектурного воркшопа Что-то в котловане вместе с кураторской группой METASITU создали фестивальный кемпинг на "набережной" озера, которое никогда не было заполнено водой.