В Славянске разоблачили супругов, дежуривших в 2014 году на блокпосту террористов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: informator.lg. ua

Иллюстративное фото

В Славянске Донецкой области разоблачили двух местных жителей, которые в 2014 году "помогали" незаконным вооруженным формированием удерживать под своим контролем город.

Как установило следствие, 52-летний мужчина и его 33-летняя супруга до освобождения города украинскими военными дежурили на блокпосту террористов. После активных боевых действий они остались в городе, где скрывались от органов власти в течение четырех лет.

По словам сообщников боевиков, они присоединились к террористам в середине апреля 2014 года. Сначала просто приходили на блокпост на мосту вблизи микрорайона Черевковка, а затем заступали на дневные и ночные "дежурства". Супруги проверяли транспорт, который въезжал и выезжал из города.

Смотрите также

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, что правоохранители задержали в Славянске 43-летнего гражданина России, который в 2014 году участвовал в захвате города.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове