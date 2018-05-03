В Славянске разоблачили супругов, дежуривших в 2014 году на блокпосту террористов

В Славянске Донецкой области разоблачили двух местных жителей, которые в 2014 году "помогали" незаконным вооруженным формированием удерживать под своим контролем город.

Как установило следствие, 52-летний мужчина и его 33-летняя супруга до освобождения города украинскими военными дежурили на блокпосту террористов. После активных боевых действий они остались в городе, где скрывались от органов власти в течение четырех лет.

По словам сообщников боевиков, они присоединились к террористам в середине апреля 2014 года. Сначала просто приходили на блокпост на мосту вблизи микрорайона Черевковка, а затем заступали на дневные и ночные "дежурства". Супруги проверяли транспорт, который въезжал и выезжал из города.

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По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, что правоохранители задержали в Славянске 43-летнего гражданина России, который в 2014 году участвовал в захвате города.