В Славянске разоблачили бывших боевиков, которые четыре года скрывали свое прошлое - полиция

Правоохранители разоблачили в Славянске Донецкой области четырех местных жителей, которые в 2014 году содействовали гибридным силам РФ в оккупации региона.
Как сообщили в Нацполиции, указанные лица с оружием в руках дежурили на железнодорожных переездах и блокпостах при въезде в город, незаконно досматривая автотранспорт граждан.
После освобождения Славянска украинскими военными и бегства банды Гиркина кто-то из злоумышленников решил остаться, а кто-то уехал в РФ, однако в итоге все равно вернулся в Украину.
Таким образом пособники оккупантов более четырех лет избегали ответственности, скрывая свое прошлое.
Сейчас задержанные сотрудничают со следствием. За совершенные преступления им грозит до восьми лет лишения свободы.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования