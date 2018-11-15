В Славянске разоблачили бывших боевиков, которые четыре года скрывали свое прошлое - полиция

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы

Правоохранители разоблачили в Славянске Донецкой области четырех местных жителей, которые в 2014 году содействовали гибридным силам РФ в оккупации региона.

Как сообщили в Нацполиции, указанные лица с оружием в руках дежурили на железнодорожных переездах и блокпостах при въезде в город, незаконно досматривая автотранспорт граждан.

После освобождения Славянска украинскими военными и бегства банды Гиркина кто-то из злоумышленников решил остаться, а кто-то уехал в РФ, однако в итоге все равно вернулся в Украину.

Таким образом пособники оккупантов более четырех лет избегали ответственности, скрывая свое прошлое.

Сейчас задержанные сотрудничают со следствием. За совершенные преступления им грозит до восьми лет лишения свободы.