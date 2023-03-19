В Скадовске взорвали авто командира взвода российских силовиков

19 марта, 17:42
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В Скадовске взорвали авто командира взвода российских силовиков (Фото:Сергей Хлань / Facebook)

В Скадовске взорвали авто командира взвода российских силовиков (Фото:Сергей Хлань / Facebook)

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области убили так называемого командира взвода оккупационной полиции.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, под крыло авто оккупанта была заложена взрывчатка.

Информацию об убийстве «командира взвода ППС» (патрульно-постовой службы полиции) подтверждают и в так называемом следственном комитете РФ в Херсонской области.

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По данным оккупантов, покушение произошло 17 марта. «Полицейский» скончался на месте, а его жена и дочь получили ранения.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсонская область Украинские партизаны Взрыв Война России против Украины Скадовск Коллаборационизм

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