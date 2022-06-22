В Скадовске прогремели взрывы, есть попадание в морской порт 22 июня, 23:21 Цей матеріал також доступний українською Вид на Скадовск с моря (Фото:Вальдимар via Wikipedia)

В Скадовске Херсонской области вечером, 22 июня, прогремело два взрыва. Предварительно известно о попадании в промышленную зону порта.

Об этом заявил мэр Скадовска Александр Яковлев, сообщает Суспільне.

«Городской голова Яковлев сообщил о попадание в промышленную зону порта», — говорится в сообщении.

Видео дня

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также Telegram-каналы публикуют видео взрыва.

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