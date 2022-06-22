В Скадовске прогремели взрывы, есть попадание в морской порт
Вид на Скадовск с моря (Фото:Вальдимар via Wikipedia)
В Скадовске Херсонской области вечером, 22 июня, прогремело два взрыва. Предварительно известно о попадании в промышленную зону порта.
Об этом заявил мэр Скадовска Александр Яковлев, сообщает Суспільне.
«Городской голова Яковлев сообщил о попадание в промышленную зону порта», — говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Также Telegram-каналы публикуют видео взрыва.
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