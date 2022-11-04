«Повесили перед зданием суда». В Скадовске россияне публично казнили медсестру за проукраинскую позицию — FT 4 ноября, 13:59 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне во временно оккупированном Скадовске казнили на улице 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко, сообщает Financial Times со ссылкой на сестру погибшей и свидетелей трагедии.

Сестра погибшей женщины Наталья Черная рассказала СМИ, что 15 октября ей позвонила женщина и сообщила, что россияне публично казнили Татьяну.

«Она мне сказала, что Таню повесили. Ей что-то вылили в рот, а потом повесили перед зданием суда», — говорит Черная.

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Черная позвонила в местный морг, чтобы подтвердить смерть сестры, но сотрудники отказались с ней говорить. Позже Наталья получила свидетельство о смерти Татьяны, где причиной указана «механическая асфиксия».

По данным СМИ, в начале октября Мудренко раскритиковала украинскую полицию, которая перешла на сторону российских оккупантов, и выкрикнула им: «Скадовск — это Украина!».

Через некоторое время, по словам Черной и местных очевидцев, Мудриенко и ее муж, 60-летний Анатолий Орехов, были похищены со двора своего дома полицейскими-коллаборантами.

Соседи рассказали, что дом Мудриенко обыскали оккупанты, а затем угнали машину и велосипеды.

По словам соседей, позже россияне освободили Орехова из плена и разрешили похоронить тело женщины. У него была сломана рука, на теле можно было увидеть другие следы побоев. Затем мужчина снова исчез, и с тех пор его никто не видел.

В Financial Times видели свидетельство о смерти Татьяны, а также слышали показания местных, подтверждающих рассказ Натальи Черной. Однако СМИ не удалось подтвердить независимо некоторые детали смерти медсестры, поскольку эти события происходили в зонах, недоступных для западных журналистов.