Ночью в оккупированном Скадовске прогремели взрывы 1 августа, 06:33 Впоследствии в городе начался пожар (Фото:Суспильне)

Вечером в воскресенье, 31 июля, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом пишет Суспильне со ссылкой на сообщения местных жителей.



Впоследствии в городе начался пожар.

Информацию о взрыве подтвердили в Стратегическом командовании ВСУ.

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«После разминки в Бериславском районе Селитра с Хлопком подхватили Дядичко_Ленд_Лиз и начали ночной тур. Начался он со складов с „гуманитаркой“ во временно оккупированном Скадовске», — прокомментировали в командовании.

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