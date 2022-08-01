Ночью в оккупированном Скадовске прогремели взрывы

1 августа, 06:33
Впоследствии в городе начался пожар (Фото:Суспильне)

Впоследствии в городе начался пожар (Фото:Суспильне)

Вечером в воскресенье, 31 июля, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом пишет Суспильне со ссылкой на сообщения местных жителей.

Впоследствии в городе начался пожар.

Информацию о взрыве подтвердили в Стратегическом командовании ВСУ.

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«После разминки в Бериславском районе Селитра с Хлопком подхватили Дядичко_Ленд_Лиз и начали ночной тур. Начался он со складов с „гуманитаркой“ во временно оккупированном Скадовске», — прокомментировали в командовании.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины Скадовск

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