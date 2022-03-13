В Скадовске сейчас нет оккупационных войск — мэр 13 марта, 03:53 Цей матеріал також доступний українською В городе работают коммунальные службы. (Фото:facebook.com/YakovlievOleksandr)

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе нет оккупационных войск. Сохраняется контролируемая ситуация.

Он отметил, что работают коммунальные службы. Есть газ, вода, свет и связь. Также работают службы социального обеспечения. Но мэр просит обращаться туда только тех, кто остался без средств к существованию, кто не имеет продуктов питания.

В среду, 9 марта, в Скадовск Херсонской области вошли российские оккупанты и требовали от местных властей, чтобы жители города не выходили на митинги.

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

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