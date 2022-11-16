«Они везде». В Скадовске находится огромное количество российских военных — мэр 16 ноября, 13:19 Мэр Скадовска сообщил об огромном количестве российских военных в городе (Фото:skadovsk.org)

В городе Скадовск, который находится на левобережной части Херсонской области, находится огромное количество российских военных.

Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев в комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья.

«Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют повсюду, это также создает дополнительное напряжение. Последнюю неделю мы получали уведомления о дополнительном приезде военных. Это, я так понимаю, была из Херсона какая-то часть, возможно, еще из других городов, сложно сказать», — отметил он.

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Яковлев также рассказал, что получает информацию о захвате новоприбывшими российскими военными домов местных жителей.

По его словам, военные «особо ничего не рассказывают, кроме своих нарративов, что «мы здесь навсегда» и «мы братья», а ведут себя дерзко.

На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

В оперативном командовании Юг сообщали, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.