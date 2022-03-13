«Разместились в детском лагере». В Скадовск снова заехала колона оккупантов — мэр

13 марта, 21:10
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Российские войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Скадовск вновь заехала колона российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Яковлев.

«После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска», — написал он в Facebook.

Яковлев добавил, что оккупанты днем снова заходили в здание горсовета, когда там не было работников.

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«По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск — это Украина», — подытожил Яковлев.

https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/357628016373242

В среду, 9 марта, в Скадовск Херсонской области вошли оккупанты и требовали от местных властей, чтобы жители города не выходили на митинги.

Вечером 12 марта, Яковлев сообщал, что оккупанты покинули город.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оккупант Войска РФ Агрессия РФ

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