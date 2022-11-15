В СИЗО вернули уже треть заключенных, которых выпустили россияне в Херсоне

15 ноября, 15:46
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СИЗО (Фото:Наталья Кравчук, НВ)

СИЗО (Фото:Наталья Кравчук, НВ)

Правоохранители вернули в СИЗО 166 из примерно 457 заключенных, которых выпустили россияне перед освобождением Херсона украинскими военными.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

«Сейчас подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных», — сказал он.

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По словам Клименко, полиция вместе с Министерством юстиции и Офисом генпрокурора уточняет списки людей, которых оккупанты выпустили из СИЗО. Он отметил, что среди заключенных, которых удалось вернуть, есть и осужденные к пожизненному заключению.

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Отмечено, что речь идет о примерно 457 арестованных и заключенных, по меньшей мере 15 из них приговорены к пожизненному лишению свободы.

«Эта информация оперативно передана в штаб Национальной полиции, на блокпосты, в региональные подразделения полиции для того, чтобы этих людей в ближайшие часы и дни мы могли вернуть в места лишения свободы», — добавил глава Нацполиции.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Одесская область Херсон СИЗО Николаевская область Война России против Украины

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