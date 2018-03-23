В СИЗО Николаева нашли мертвым соратника криминального авторитета Мультика

Подробности смерти Леонова в СИЗО пока не сообщили

В СИЗО Николаева был найден мертвым Дмитрий Леонов - один из соратников криминального авторитета Николая Титова, более известного по кличке Мультик.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Николаевской области Валерия Власова, пишет Укринформ.

"Да, Дмитрий Леонов был найден сегодня в 11.30 в камере СИЗО мертвым", - сказала она.

Детали представитель прокурора обещала предоставить позже.

Напомним, 29 августа 2017 года после масштабной спецоперации в Николаеве были задержаны пятеро членов преступной группировки во главе с лидером банды Николаем Титовым (Мультиком).

Мультика арестовали без права внесения залога. Также суд рассматривал дела его соратников-предпринимателей, среди которых был Леонов.