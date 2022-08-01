В системе МВД благодаря гендерному подходу работает более 66 тысяч женщин — замминистра

1 августа, 05:17
В частности женщины входят в состав специализированных полицейских мобильных групп (Фото:REUTERS)

В частности женщины входят в состав специализированных полицейских мобильных групп (Фото:REUTERS)

В системе Министерства внутренних дел на разных должностях работают 66 тысяч женщин. Это обусловлено гендерным подходом, введенным ведомством.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире телемарафона, пишет пресс-служба МВД.

«МВД уже несколько лет подряд вводит гендерный подход, обеспечивает равные права и возможности для женщин и мужчин во время несения службы. Благодаря этому в системе МВД сегодня работают и несут службу более 66 тысяч женщин. Женщины представлены служащими ВСУ, а также сотрудницами системы МВД: полицейскими, нацгвардейцами, спасателями, пограничниками», — сказала она.

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Замминистра также отметила, что женщины входят в состав специализированных полицейских мобильных групп по выявлению сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины.

Павличенко заверила, что МВД будет продолжать работу в направлении гендерного равенства.

Редактор: Дарья Харченко

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