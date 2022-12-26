В Крыму задержали представителя Кадырова — соцсети

26 декабря, 13:16
Поделиться:
Представитель Рамзана Кадырова избил вместе с друзьями посетителя ресторана (Фото:grozny.tv)

Представитель Рамзана Кадырова избил вместе с друзьями посетителя ресторана (Фото:grozny.tv)

В соцсетях появилась информация о задержании в оккупированном Симферополе представителя чеченского диктатора Рамзана Кадырова на временно подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также:
«Сгорело много дон-донов». ВСУ уничтожили расположение кадыровцев под Токмаком — видео

Как утверждают в российских пропагандистских ресурсах, речь идет о Хасане Ибрагимове.

По имеющимся данным, вместе с ним задержали еще четырех чеченских силовиков, которых обвиняют в избиении мужчины, который вступился за девушку в ресторане Монро.

Видео дня

Читайте также:
РФ свезла в Запорожскую область кадыровцев, чтобы контролировать мобилизованных — мэр Мелитополя

«Четыре лейтенанта и один заместитель командира отряда СОБР Ахмат приехали в Симферополь, чтобы купить черный Ленд Крузер. Вечером они решили отдохнуть в клубе Монро. Во время отдыха один из полицейских позволил себе грубо распустить руки — он схватил за ягодицу незнакомую посетительницу», — сообщили в Telegram-канала Baza.

Читайте также:

Перепуганных мобилизованных избили дубинкой, после чего начали пинать ногами (Фото:Коллаж НВ) «Козлы трусливые!». Российских мобилизованных жестоко избивают за оставленные позиции — видео

Домогательство кадыровцев к девушке увидел ее парень, который пошел «разбираться», после чего его вывели на улицу и начали избивать.

«Успокоить мужчин смогли только местные полицейские, и то не сразу — один из чеченцев ударил полицейского ногой во время задержания, пришлось применять баллончик. В разговоре со следователями подозреваемые ушли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения», — говорится в публикации.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Симферополь Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Драка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X