В Крыму задержали представителя Кадырова — соцсети 26 декабря, 13:16 Представитель Рамзана Кадырова избил вместе с друзьями посетителя ресторана (Фото:grozny.tv)

В соцсетях появилась информация о задержании в оккупированном Симферополе представителя чеченского диктатора Рамзана Кадырова на временно подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как утверждают в российских пропагандистских ресурсах, речь идет о Хасане Ибрагимове.

По имеющимся данным, вместе с ним задержали еще четырех чеченских силовиков, которых обвиняют в избиении мужчины, который вступился за девушку в ресторане Монро.

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«Четыре лейтенанта и один заместитель командира отряда СОБР Ахмат приехали в Симферополь, чтобы купить черный Ленд Крузер. Вечером они решили отдохнуть в клубе Монро. Во время отдыха один из полицейских позволил себе грубо распустить руки — он схватил за ягодицу незнакомую посетительницу», — сообщили в Telegram-канала Baza.

Домогательство кадыровцев к девушке увидел ее парень, который пошел «разбираться», после чего его вывели на улицу и начали избивать.

«Успокоить мужчин смогли только местные полицейские, и то не сразу — один из чеченцев ударил полицейского ногой во время задержания, пришлось применять баллончик. В разговоре со следователями подозреваемые ушли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения», — говорится в публикации.