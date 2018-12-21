В Симферополе упал беспилотник с листовками "Слава Украине!" - РосСМИ
Сегодня, 13:43
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Российские пропагандистские СМИ заявили о падении в оккупированном РФ Симферополе беспилотника с листовками "Слава Украине!".
На соответствующее сообщение обратили внимание пользователи соцсетей.
Как отмечается, после этого место падения дрона было сразу оцеплено местными силовиками.
Стоит также отметить, что на фото пропагандистов рядом с беспилотником валяются желто-синие листовки, однако на опубликованном видео их не видно.
Происхождение беспилотника и его цель остаются неизвестными.