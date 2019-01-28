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Аномалия или закономерность

В Симферополе облили красной краской памятник "вежливым людям"

Вчера, 03:56
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Памятник находится в центре Симферополя

Вечером 27 января в оккупированном Россией Симферополе был облит красной краской памятник так называемым "вежливым людям".

Подозреваемый в вандализме был задержан в состоянии алкогольного опьянения, передает Интерфакс.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм).

Оккупация Крыма Россией произошла в 2014 году сразу после событий на Евромайдане в Киеве и бегства президента Виктора Януковича из Украины. После блокады украинских военных частей российской армией, на полуострове был проведен незаконный референдум о присоединении к Российской Федерации.

"Вежливые люди" - эфимизм, используемый для обозначения военнослужащих российской армии.

Теги:   Симферополь Крым

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