В силу вступил закон о новых правилах парковки. Сколько придется заплатить нарушителю

27 сентября вступил в силу закон о новых штрафах за нарушение правил парковки. Размер - в 20 раз больше, чем тариф, который действует в разных зонах парковки. Подробности - в сюжете Радио НВ.

Для нарушителей, которые оплатят штраф в течение 10 банковских дней, закон предусматривает скидку в 50%. Не уплатил штраф - каждые 30 дней размер наказания увеличивается вдвое.

Вводится запрет на наличный расчет при оплате парковочного сбора.

С начала следующего года должен заработать Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, который будет вести МВД. С этого времени водители будут получать так называемые "письма счастья", только при условии, что заработает фото или видеофиксация нарушений.

Неправильно припаркованные автомобили будут эвакуировать. Законом определено 17 случаев, когда автомобиль подлежит эвакуации. Хранение автомобиля на штраф-площадке также будет платным.

В законе также прописаны и изменения об эвакуации автомобиля.

Плата за хранение на штрафплощадке

Авто отвезут на штрафплощадку, если оно:

препятствует или блокирует движение;

припарковалось на месте для лица с инвалидностью, льготника или электромобиля;

создает препятствия для пешеходов, лиц с инвалидностью, велосипедистов;

игнорирует правила пешеходных переходов или расположился на переездах, путях, объектах инфраструктуры;

и в др. случаях.

Правоохранители не будут обязаны ждать водителя, чтобы вынести постановление. Данные об эвакуации присылают на мобильный номер или по электронной почте, которую отмечают при регистрации транспортного средства.

Постановление присылают в течение 3 дней заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации водителя или местонахождения юридического лица.

За транспортировку и хранение автомобиля на площадке также придется заплатить. Если авто весит до 2 тонн, транспортировка будет стоить 600 грн, вес от 2 до 3 тонн обойдется в 700 грн. Если автомобиль весит более 3 тонн - 850 грн.

За хранение автомобиля в первую неделю будут взимать 120 грн в сутки. За каждые последующие сутки - 20 грн.

То есть, неправильная парковка в центре столицы и один день на штрафплощадке обойдется примерно в 1000 грн.

Если водитель появляется на месте нарушения и может забрать авто, эвакуация не проводится.

Эвакуация не для всех

Новый закон пока действует частично, рассказал автоэксперт, ведущий программы Едем дальше на Радио НВ Виктор Стельмах. В частности, не хватает инспекторов парковки.

В патрульной полиции ждут доработок

Только они имеют право взимать штрафы за неуплату парковки на площадках коммунальной собственности. Но пока их не обеспечили оборудованием для фото и видеофиксации, поэтому они не смогут выписывать штрафы за неправильную парковку.

"Инспекторы не имеют права осуществлять эвакуацию. Они не сертифицированы. У них нет средств фиксации, то есть видеокамеры, которая соответствует техническим стандартам. Патрульная полиция имеет право, но сейчас эту функцию выполнять не могут. Потому что опять-таки - у них нет средств для видеофиксации", - заверил Стельмах.

Есть необходимость в доработке уточнений, сообщили в департаменте патрульной полиции. В учреждении сказали, что ждут доработок, а уже потом будут внедрять закон в полном режиме.

"Необходимо привести некоторые подзаконные акты в соответствие, уточнить технические детали с новыми правилами парковки", - сообщили в полиции.

Паркоместа

В новых государственных строительных нормах предусмотрены условия для решения проблем с парковкой в ​​крупных городах, отметил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

До сих пор не утверждены стандарты технических средств, которые должны фиксировать нарушения правил парковки

Ответственность частично лежит и на местных органах власти.

"На тротуарах запретили парковаться, но обязательно вдоль дороги появились паркоместа. Чтобы они были законные, официальные и каждому было удобно. В каждом городе должны быть розвозочные терминалы. В центральной части города запрещается парковаться. Это исторические территории. Только подземные паркинги", - отметил Парцхаладзе.

До сих пор не утверждены стандарты технических средств, которые должны фиксировать нарушения правил парковки, сказал мэр Виталий Кличко. По его словам, город представляет систему парковок, а Киевавтодор в центре столицы уже обустраивает специальные карманы для парковки и остановок автотранспорта.

В столице до 2020 года планируется обустроить 125 тыс. паркомест, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Согласно Концепции развития парковочного пространства Киева, на нескольких направлениях могут появиться специальные площадки для парковки. Так называемые перехватывающие паркинги запланированы на Вышгородском, Черниговском, Бориспольском, Днепропетровском, Одесском, Житомирском и Ирпенском направлениях. В общем рассматривается возможность обустроить 23 таких площадки.