«Сможет доставать до окраин Запорожья». РФ пытается захватить Каменское, в Силах обороны рассказали о его стратегическом значении

29 июня, 11:58
Силы обороны Юга сдерживают вражеское нашествие на Запорожском направлении (Фото: Силы обороны Юга Украины / Telegram)

Российские захватчики пытаются захватить село Каменское Запорожской области и выйти на правый берег реки Янчекрак, однако украинские защитники разрушают все планы врага.

Об этом в воскресенье, 29 июня, рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

Волошин подчеркнул, что все заявления оккупантов об отходе украинских бойцов из Каменского не соответствуют действительности.

«Я хочу заверить, что никаких потерь позиций в этом населенном пункте Силы обороны Украины не понесли. То есть, мы держим этот населенный пункт и успешно отражаем все вражеские атаки», — подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Фрагмент карты DeepState
Фото: Фрагмент карты DeepState

Также Волошин рассказал о стратегическом значении Каменского. Село расположено на господствующей высоте на автомобильной трассе Симферополь — Харьков.

«Захватив этот населенный пункт, противник сможет наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем и по населенному пункту, который неподалеку расположен — это городок Степногорск. А также сможет доставать до южных окраин самого Запорожья», — сообщил Волошин.

10 июня руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечал, что наступление российских захватчиков в Запорожской области де-факто начато, но благодаря действиям Сил обороны Украины враг не имеет даже намека на успех.

27 июня Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе замечено большое перемещение техники врага и личного состава, что может свидетельствовать о подготовке РФ к усиленным штурмам на Запорожском направлении.

Редактор: Кулакова Ксения

