Таврическое направление: российские оккупанты пока не проводят масштабную наступательную операцию или подготовку к ней 27 января, 12:38 Сейчас российские оккупанты не проводят масштабную наступательную операцию на Таврическом направлении (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

На Таврическом направлении масштабного наступления врага или подготовки к нему пока нет, об этом в пятницу, 27 января, заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"В целом какой-то масштабной наступательной операции и подготовки к ней мы пока не видим", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, все основные усилия враг сосредотачивает на соседних Донецком и Луганском направлениях.

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"Там он подтягивает все силы, и его основная задача пока там. Если там будет какое-то затишье и тому подобное — тогда уже будем ожидать, что, возможно, начнется и на других направлениях», — сказал Ерин.