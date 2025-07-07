В Силах обороны Юга не подтвердили захват россиянами населенного пункта в Запорожской области

Сейчас ситуация на юге Украины является непростой, но остается контролируемой, за прошедшую неделю никаких штурмов в направлении населенных пунктов Лобковое и Степное Запорожской области не было.

Об этом в понедельник, 7 июля, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Новости Live, комментируя данные, обнародованные проектом DeepState.

«Штурмы были в направлении Каменского, Малиновки, еще у нас на юге довольно неспокойно на Приднепровском направлении, где противник пытается взять под контроль островную зону Днепра. Кроме того, противник осуществляет обстрелы, привлекает авиацию и наносит авиационные удары по нашим позициям, по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения», — рассказал Волошин.

Кроме того, добавил спикер Сил обороны Юга, российские оккупанты постоянно применяют FPV-дроны.

«Это есть. А относительно наступательных или штурмовых действий в тех населенных пунктах, которые почему-то случайно уже стали… Вчера были наши, а сегодня чужие — такого у нас не было и мы об этом не сообщали», — отметил он.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Ранее 7 июля аналитики DeepState, обновив карту, констатировали, что россияне оккупировали Лобковое в Запорожской области, а также Поддубное в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся возле Ровнополя в Донецкой области и Степного в Запорожье.