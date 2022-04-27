«Знаешь, что я с тобой сделаю?»: в Стокгольме россиянка набросилась с оскорблениями на украинку и поплатилась за это — видео 27 апреля, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Кроме оскорблений, россиянка также позволила себе угрозы в адрес украинки (Фото:Скриншот видео Ольги Кайды)

В соцсетях разгорелся скандал из-за видео из Стокгольма, на котором 70-летняя россиянка набросилась с оскорблениями на украинку.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Как рассказала у себя в Facebook Ольга Кайда, ставшая жертвой агрессии по национальному признаку, инцидент произошел возле посольства РФ.

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Пожилая женщина родом из Санкт-Петербурга по имени Евгения Карлсон (в девичестве Денисова) разбросала по улице оставленную там украинскую символику, а в ответ на замечание разразилась оскорблениями в адрес девушки и всего украинского народа, назвав его «фашистским».

«Вы фашисты… Ты всю жизнь будешь несчастная, нищая, грязная. В этих кроссовках будешь дешевых ходить. В этих штанишках за 150 крон… А у меня плащ, вон, за 25 тысяч… Ты не знаешь, что я с тобой сделаю. У меня такая сила есть!», — пригрозила россиянка, которая оказалась сотрудницей образовательной компании Lernia.

Впрочем, несмотря на самоуверенность женщины, итогом этой истории стало ее увольнение.

«Нам стало известно о видео, на котором сотрудница Lernia набросилась с оскорблениями на другого человека. Хотим уточнить, что сейчас она отстранена и больше не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которое выражает на видео это лицо», — заявили в компании.

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