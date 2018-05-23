В штабе ООС опровергли слухи о запрете на ответный огонь во время обстрела Талаковки

В штабе Операции объединенных сил опровергли информацию о том, что украинским защитникам запретили открывать ответный огонь во время вчерашнего артиллерийского обстрела поселка Талаковка Донецкой области.

"Адекватный огонь - велся. Согласно указаниям высшего руководства. Никаких распорядительных документов о запрете ведения огня, в бригаду не поступало", - подчеркнули в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

По данным штаба, решение о применении оружия против оккупантов принимаются в соответствии с обстановкой и указаниями старшего начальника.

Напомним, что вечером 22 мая боевики российско-оккупационных войск обстреляли из тяжелой артиллерии прифронтовой поселок Талаковка под Мариуполем. В результате повреждено здание временного закрытого предприятия и десять автомобилей, а также вспыхнул пожар на поле.