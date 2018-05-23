В штабе ООС опровергли слухи о запрете на ответный огонь во время обстрела Талаковки

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В штабе Операции объединенных сил опровергли информацию о том, что украинским защитникам запретили открывать ответный огонь во время вчерашнего артиллерийского обстрела поселка Талаковка Донецкой области.

"Адекватный огонь - велся. Согласно указаниям высшего руководства. Никаких распорядительных документов о запрете ведения огня, в бригаду не поступало", - подчеркнули в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

По данным штаба, решение о применении оружия против оккупантов принимаются в соответствии с обстановкой и указаниями старшего начальника.

Напомним, что вечером 22 мая боевики российско-оккупационных войск обстреляли из тяжелой артиллерии прифронтовой поселок Талаковка под Мариуполем. В результате повреждено здание временного закрытого предприятия и десять автомобилей, а также вспыхнул пожар на поле.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове