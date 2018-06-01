В штабе ООС опровергли информацию о "старых правилах" в районе боевых действий

Штаб операции Объединенных сил опроверг информацию глав одной из военно-гражданских администраций о том, что после завершения Антитеррористической операции на Донбассе ничего не изменилось.

В комментарии Громадському председатель Зайцевской ВГА Владимир Веселкин, сообщил, что на вверенной ему территории до сих пор действуют правила, введенные антитеррористическим центром. По его словам, вопрос допуска граждан в район боевых действий "иногда зависит от настроения командиров и ситуации".

В штабе ООС объяснили, что заявление руководителя ВГА связано с конфликтом между ним и его руководством высшего уровня.

"Господин глава ВГА населенного пункта, занимайтесь своими непосредственными обязанностями и рекомендуем поставить интересы общества ВГА выше распрей с вашим руководством", - обратились в штабе.

Согласно новому порядку ООС, граждане допускаются в район боевых действий на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами Украины (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.).

Смотрите также Статус УБД: прокуратура начала проверку "военных туристов"

Пропуска для пребывания в районе боевых действий выдаются соответствующим лицам для обеспечения непрерывного управления и контроля за мерами проведения ООС, оказания неотложной медицинской, социальной и гуманитарной помощи населению. Для других лиц выдача пропусков не предусмотрена.