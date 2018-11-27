В штабе ООС констатировали относительную тишину на линии соприкосновения на Донбассе

Во вторник, 27 ноября, российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям у населенного пункта Крымское на Луганском направлении.

"В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности", - добавили в штабе.

Напомним, что подразделения Объединенных сил на Донбассе приведены в полную боевую готовность из-за ситуации в Азово-Керченской акватории.