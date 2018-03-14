В штабе АТО сообщили о соблюдении режима перемирия на Донбассе

В среду, 14 марта, на линии разграничения на Донбассе стороны придерживались режима прекращения огня.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В штабе отметили, что Вооруженные силы Украины неуклонно соблюдают режим тишины.

Напомним, что 13 марта в зоне АТО было зафиксировано четыре обстрела позиций украинских военных со стороны террористов. Вследствие вражеского огня один украинский военный получил боевую травму.