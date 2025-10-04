В Шосткинском районе Россия ударила дроном по рыбакам: один погиб, другой ранен

От удара дрона 63-летний рыбак погиб, его 65-летний товарищ получил ранения (Фото: jotoya/pixabay.com)

4 октября около 11:20 Россия ударила беспилотником по лодке с рыбаками в Середино-Будской громаде Шосткинского района Сумской области . В результате атаки 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

Атаку квалифицировали как совершение военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар пришелся по локомотиув пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Затем враг ударил в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого удара.

Сообщалось, что пострадали около 30 человек. Среди них — 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет. Восемь человек госпитализированы.

По последним данным, в одном из поездов, которые стали целью атаки российских беспилотников обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в результате российских обстрелов Шостки повреждены электросети, водоснабжение и газовая система. Город полностью обесточен.