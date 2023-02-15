В учебные программы украинских школ могут ввести основы тактической медицины и тактической подготовки — нардеп 15 февраля, 12:53 Основы тактической медицины могут начать преподавать в школах (Фото:FAST Перша допомога і спецпідготовка/Facebook)

В украинских школах начнут преподавать основы тактической подготовки и тактической медицины.

Такие изменения в учебной программе анонсировал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Над этим работает Институт модернизации содержания образования, который отвечает за содержание и за наполнение этих дисциплин. Нам следует определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда, при всем уважении, отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит», — рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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Бабак пояснил, что к преподаванию этих дисциплин планируют привлекать нынешних ветеранов или бойцов территориальной обороны.

«Тогда там будут и основы тактической медицины и основы тактической подготовки и так далее. Кроме того, замечу, что и для мальчиков и для девочек все это нужно одинаково. В той или иной степени может различаться программа, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и парни должны разбираться в медицине и девушки должны иметь навыки обращения с оружием», — добавил нардеп.

Бабак также уточнил, что обучать этим дисциплинам могут начать уже с 8−9 классов.

О введении основ тактической медицины и тактической подготовке в украинских школах задумались на фоне продолжающейся войны России против Украины. Оккупационные войска не только обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта, но и систематически наносят массированные ракетные удары по всем областям Украины, в том числе в глубоком тылу. Это приводит к разрушениям гражданских объектов и жертвам среди мирного населения.