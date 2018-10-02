02 октября 2018, вторник

В школе в Винницкой области 28 детей заболели корью

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Школьники были невакцинированы или не делали повторных прививок

Школьники были невакцинированы или не делали повторных прививок

В поселке городского типа Тывров Винницкой области за сентябрь в школе заболели 28 детей.

Об этом сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения в регионе Татьяна Бондаренко, пишет ВВС-Украина.

Отмечается, что все заболевшие были невакцинированы или не делали повторных прививок.

Заболели дети в возрасте 10-14 лет. Школьников не госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

По словам Бондаренко, вспышка кори может быть связана с тем, что родители отказывались делать прививки детям.

"Вакцины для профилактической прививки детей в области достаточное количество", - резюмировала она.

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