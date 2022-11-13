Вещественные доказательства. Из школы в Изюмском районе Харьковской области изъяли российские учебники 13 ноября, 02:54 Российские учебники, найденные в Богуславской общеобразовательной школе I-III ступеней (Фото:Харківська обласна прокуратура via Facebook)

Из Богуславской общеобразовательной школы I-III ступеней в Изюмском районе Харьковской области изъяли около 500 российских учебников для учеников 1−11 классов.

Обзор школы прокуроры Изюмской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции провели 10 ноября, сообщается на странице Facebook Харьковской областной прокуратуры.

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Они зафиксировали неудачную попытку ввести в школе российское образование.

«Агитация, пропаганда и воспитание „русского духа и патриотизма“ — основные цели российской так называемой учебной программы. Учебники РФ будут приобщены к уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства», — отмечается в сообщении прокуратуры.

8 ноября в Харьковской области нашли брошенные российскими оккупантами секретные документы о планах по «развития» образования страны-агрессора в регионе.

Папку с документами обнаружили в так называемом отделе образования, созданном оккупантами в Изюме. Среди документов — «материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области», где одним из кураторов должно быть «Министерство образования РФ».

По данным Офиса генпрокурора, оккупанты собирались выдавать ученикам российские «аттестаты» об окончании 11 классов. В одном из документов говорится, что «минобразования нужно ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области». Также страна-агрессор планировала свозить в Харьковскую область учителей из России, в частности, «историков и литераторов», и организовывать «патриотическое воспитание». В другом документе сообщается, что дети должны ориентироваться исключительно на учреждения высшего образования в Белгородской области.

Российские оккупанты хотели отправить в лагерь в оккупированном Крыму «одного-двух особо отличившихся детей», а учеников 7−9 классов — в Белгород, и готовили пропагандистские мероприятия под прикрытием «заботы и отдыха».

По состоянию на май 2022 года на оккупированных Россией украинских регионах было более 800 украинских школ.

Российские военные требовали от школ переводить образование на российские программы. В частности, в Мариуполе оккупанты устроили организационно-методическое собрание учителей, которых принуждали к сотрудничеству в образовательном процессе. Российские захватчики продлили учебный год на все лето до 1 сентября с целью как можно быстрее провести деукраинизацию украинских детей. Детям запрещают в школах говорить на украинском даже на переменах.