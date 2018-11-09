В школе под Киевом распылили газ, девять учеников в больнице

В Тараще Киевской области в школе 15-летний ученик распылил перцовый газ.
По данным полиции, 30 школьников эвакуировали, девять из них доставили в местную больницу. Врачи оказывают детям неотложную помощь.
С подростком, который распылил газ, общаются полицейские. Они выясняют, где парень взял баллончик.
Отмечается, что баллончик находится в свободной продаже.
Напомним, случаи распыления газа в школах участились в конце весны текущего года.
Так, 21 мая в школе № 6 в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом, эвакуировали около 400 учеников, занятия в школе прекратили.
В больницу с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести госпитализировали 36 учеников. Дети жаловались на першение в горле, слезоточивость глаз и головную боль.
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