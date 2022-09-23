В школе Мариуполя взорвался снаряд, ранены дети — мэрия

23 сентября, 20:07
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По данным мэрии, в школе № 45 из-за детонации снаряда произошел пожар (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

По данным мэрии, в школе № 45 из-за детонации снаряда произошел пожар (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе в школе произошла детонация снаряда, в результате которой вспыхнул пожар и пострадали дети.

Об этом сообщает Мариупольски горсовет в Telegram.

По их данным, в школе № 45 из-за детонации снаряда произошел пожар.

«Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние неизвестно. Россия продолжает убивать наших детей», — говорится в сообщении.

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Мэрия подчеркивает, россиянам безразлична безопасность жителей Мариуполя, которые остались в городе.

20 сентября сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе войска РФ арестовали группу подростков, которые спели гимн Украины в центре украинского города.

https://www.youtube.com/embed/IlxDZt4Ries
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Снаряд Войска РФ

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