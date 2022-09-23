В школе Мариуполя взорвался снаряд, ранены дети — мэрия
По данным мэрии, в школе № 45 из-за детонации снаряда произошел пожар (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)
Во временно оккупированном Мариуполе в школе произошла детонация снаряда, в результате которой вспыхнул пожар и пострадали дети.
Об этом сообщает Мариупольски горсовет в Telegram.
По их данным, в школе № 45 из-за детонации снаряда произошел пожар.
«Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние неизвестно. Россия продолжает убивать наших детей», — говорится в сообщении.
Мэрия подчеркивает, россиянам безразлична безопасность жителей Мариуполя, которые остались в городе.
20 сентября сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе войска РФ арестовали группу подростков, которые спели гимн Украины в центре украинского города.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.