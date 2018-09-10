11 сентября 2018, вторник

В школе Киева подросток ударил учительницу стулом и ранил ножницами

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По факту травмирования учителя начато уголовное производство
Фото: ТСН

По факту травмирования учителя начато уголовное производство

В понедельник, 10 сентября, в Киеве в школе №94 ученик восьмого класса напал на преподавательницу во время урока.

Как сообщили в столичной полиции, об инциденте в школе сообщил врач отделения политравмы, куда госпитализировали учительницу.

Потерпевшая пояснила, что во время урока парень ударил ее стулом по голове, а затем нанес травмы ножницами в спину. В результате она получила травмы головы и резаные раны тела.

Следователи по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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Сейчас и учительница, и ученик находятся в медицинских учреждениях. Детям, которые стали свидетелями нападения, оказали психологическую помощь на месте.

Журналисты ТСН узнали, что ученик 8 класса так агрессивно отреагировал на негативные результаты самостоятельной работы. Парня госпитализировали в больницу в шоковом состоянии.

"Абсолютно нормальная характеристика по 4 класс, после того характеристик нет, оценки также средние разные и хорошие, и плохие, и 11 баллов, и меньше. В медицинской справке указано, что он здоров. Маму вызвали, мама также растеряна", - рассказали в школе.

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