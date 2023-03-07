Саморазвитие, эрудиция и изобретательность. Какой должна быть современная школьная программа в Украине 7 марта, 12:40 Позиция Inventor School

Конструирование роботов, сортировка мусора, работа с личными эмоциями и обучение сразу на двух языках — новые подходы к формированию школьной программы отвечают запросам современных поколений и делают обучение более эффективным.

На изломе поколений

У каждого из нас с детства есть сформированное представление о том, как нужно учиться, чтобы обучение было эффективным и результативным. Многим из нас рассказывали о том, что кому легче дается математика, а кому языки, а то, что ты не понимаешь, нужно просто «вызубрить».

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Предыдущие поколения оканчивали школу во времена, когда было принято считать, что золотая медаль — это пропуск в любой университет, а быть медалистом — действительно престижно и это на что-то влияет. Что профессию нужно выбирать раз и на всю жизнь, и делать это необходимо в 16 или 17 лет, в последних классах, дабы удачно поступить в нужный вуз и получить высшее образование по престижной специальности. Те же, кто не мог определиться по тем или иным причинам, поступали туда, куда их пристроили родители. Немотивированных могли запугивать тем, что если учишься плохо, не сможешь найти «нормальную» профессию и станешь «дворником».

«На самом деле важнейшей задачей образования является подготовка детей к вызовам современного мира, который меняется ежеминутно. И это нормально, что не все могут выбрать свою будущую профессию сразу после окончания школы. Потому что все люди разные. Важна не столько скорость выбора, сколько то, чтобы этот выбор был действительно осознанным», — объясняет Оксана Стоецкая, основательница школы — объясняет Оксана Стоецкая, основательница школы Inventor School

Наш выбор оказывает непосредственное влияние на то, насколько счастливыми мы себя чувствуем, добавляет она. Если выбранная профессия доставляет удовольствие, жизнь приобретает совсем иное качество.



Фото: Inventor School

Наша реальность стремительно меняется: развиваются цифровые технологии, появляются новые профессии и специальности, для которых еще не придумали курсов в университете, однако спрос на таких специалистов уже есть сегодня. Высоко ценятся креативность и изобретательность, инициативность, знание языков, умение работать и в команде, и индивидуально, желание постоянно учиться и самосовершенствоваться. И, конечно же, выход за рамки привычного. Меняются также интересы современной молодежи.

«Сейчас мы — в процессе перехода на Новую украинскую школу, поэтому, по моему мнению, именно наполнение учебных программ и их реализация устаревшими не являются. Однако действительно ощущается нехватка в системе образования диджитализации, также недостаточна интеграция в образование современных технологий, в частности в работе учителей и детей. Не хватает актуальных предметов или программ в учебном процессе. Например, связанных с патриотизмом, сексуальным образованием и безопасностью», — рассказывает Александр Шувалов, практический психолог, нейропсихолог, школьный психолог в Inventor School.

Современное поколение, добавляет он, отличается от предыдущих в том числе тем, что оно выросло в совершенно новом информационном поле, в эпоху интернета. Это оказывает существенное влияние и на развитие, и на мировоззрение. Интернет предоставляет доступ к огромным хранилищам информации. С одной стороны, это возможность сравнить совершенно разные примеры для подражания, свободно выбирать между большим количеством ролей, не привязываясь к какой-либо четкой идеологии. С другой же, современные поколения в этом многообразии могут легко потеряться, и достигнув совершеннолетия, не знают, чем хотят заниматься в будущем, говорит Александр Шувалов.

Еще одна особенность таких поколений — концентрация внимания. Диджитализация порождает большое количество информации, которая очень краткосрочна по объему, например, маленькие тексты или видео в Тик-Токе, отмечает психолог. Поэтому люди могут привыкать обрабатывать информацию небольшими порциями:

«Это оказывает существенное влияние на концентрацию внимания, потому что зритель снова и снова вынужден переключаться, а не долго работать с большим объемом информации, не отвлекаясь».

Учитывая эти особенности, необходимо прежде всего учить ребенка ориентироваться в больших потоках информации, понимать собственные потребности и сопротивляться неопределенности. Собственные потребности и желания, умение удовлетворить их должны быть для детей опорой. Равно как и навыки саморегуляции и контроля — понимание того, что эти дети могут влиять на какие-то процессы. Именно на эти моменты следует обращать внимание при формировании новых подходов в обучении, говорит Александр Шувалов.

Фото: Inventor School

В качестве примера психолог приводит опыт других стран: в Британии и Нидерландах уже функционируют программы по развитию внимательности и осознания у детей, в частности программы майндфулнес. Европейские школы также предлагают программы по развитию эмоциональных компетентностей и этики, интегрированные в образовательный процесс. Детей учат не только понимать эмоции, но и умение их контролировать. Есть практики, на которых школьников учат также заботиться о себе и других, заботиться об окружающем мире.

Когда обучение — это хобби

Нестандартные подходы к организации школьного обучения уже внедряются и в украинских школах. Украинская школьная система меняется — небанальный взгляд на учебный процесс помогает детям сохранить мотивацию, рассказывает Оксана Стоецкая.

Среди необычных форматов и подходов, которые уже доступны в украинских школах, она приводит в пример обучение с помощью образовательных наборов LEGO: с помощью ярких кирпичиков дети могут как готовиться к школе, так и интересно изучать математику, механику, робототехнику, физику и инженерию; также — исследование мира с образовательной версией игры Minecraft education. Это возможность изучить биологию, анатомию, натренировать математические навыки и чтения, а также развивает креативное мышление и работу в команде.

«Это также дебатные клубы, где дети учатся отстаивать свое мнение и уважать точку зрения других, это активное вовлечение IT-технологий в обучение детей, а еще — билингвальное обучение, то есть на двух языках одновременно. В Украине распространена практика на украинском и английском языках», — добавляет Оксана Стоецкая.

Результативность таких подходов отмечают и родители, чьи дети посещают украинские школы с креативным взглядом на обучение. Юлия Николаева, мама пятиклассницы Вероники, которая учится в Inventor School, говорит, что для ее дочери учеба — это хобби. В этом видит, в частности, заслугу первой учительницы.

«Вероника очень любознательна и впитывает все знания, как губка. Из школы приносит множество идей. К примеру, они учили навыки проактивных людей по Кови, это очень ей понравилось. Она любит ставить для себя цели и достигать их, — так рассказывает о дочери Юлия Николаева. — Школа также направлена на экологическое развитие детей: в школе Веронику научили сортировать мусор, поэтому теперь дома мы сортируем его на органическое, неорганическое, пластик, отдельно — стекло, отдельно — металлические баночки, которые, кстати, потом идут на изготовление окопных свечей для наших военных».

Пятиклассник Александр перешел в Inventor School после двух лет вынужденного дистанционного обучения в другой школе. Его мама, Татьяна Мелихова подчеркивает: «Было важно, чтобы мальчик чувствовал себя в новой школе комфортно, и это удалось. Ведь уже в ходе первого знакомства с пространством школы, командой и школьным психологом он сразу почувствовал себя уверенно».

Фото: Inventor School

«Раньше Саша учился в государственной школе. В тот момент мы выбирали скорее не школу, а учителя. Но в какой-то момент я поняла, что учиться в государственной школе онлайн мы не сможем, потому что это большая нагрузка на родителей. Да, родители могут помочь детям в учебе, но не смогут другого правильно донести до них знания», — делится размышлениями Татьяна Мелихова. Нагрузка на учителей в государственных школах сейчас тоже немалая, добавляет она.

По ее мнению, государственные школы должны перенять опыт частных учебных заведений. А именно подход, где учителя и дети на одном уровне. Это ключ к взаимопониманию, поддержке и взаимоуважению.

От абстрактного к конкретному

Особенность прежней образовательной системы в том, что она разделяла знания на предметы, и каждый такой предмет рассматривался отдельно от жизненного контекста как абстрактная наука, объясняет основательница Inventor School Оксана Стоецкая. Она убеждена: изучение любой науки важно переносить на реальную жизнь, так, чтобы ребенок не «зубрил» сухую теорию, а мог ее понять и использовать.

«Мы работаем с проектным форматом обучения и считаем его своей особенностью. Наши ученики учатся через командные и персональные научные проекты — это дает навыки решать проблемы на практике», — говорит Оксана Стоецкая.

Учениками школы могут стать дети от 4-х лет. Школа с 12-летним сроком обучения.

Ознакомиться с пространством школы и обучающими программами можно на индивидуальной экскурсии. А записаться — на сайте школы.

Inventor School работает по авторским STEM-программам и собственным разработкам. STEM-подход школа начала внедрять первой в Украине еще в 2008 году. С первого класса ученики и ученицы обучаются робототехнике: это возможность узнать о прикладном применении наук, таких, как инженерия, математика и технологии. Роботов конструируют и программируют под определенные задачи, используя разные языки программирования. Кроме того, Inventor School использует сингапурскую систему для изучения математики. Все обучение проходит на двух языках — украинском и английском.

«Для детей важен также и опыт участия в международных соревнованиях и коммуникация с детьми из разных стран — это поможет понять им, как устроен мир. Поэтому ученикам нашей школы мы обеспечиваем постоянное сотрудничество с детьми из разных уголков планеты и возможность участвовать в международных чемпионатах и олимпиадах», — отмечает Оксана Стоецкая.

По ее наблюдениям очень зачастую изучать и создавать что-то новое нам мешает неуверенность: перед новым и ошибками. Именно это в нередких случаях может помешать развиваться дальше. Очень важно объяснять детям, что получение нового опыта не всегда может происходить без ошибок, но допускать ошибки — действительно нормально:

«Важно, чтобы дети осознали: чтобы лучше понимать, как устроен этот мир, нужно быть настоящими исследователями. И любая ошибка — это ступень, помогающая нам становиться лучше благодаря постоянному обучению и совершенствованию».