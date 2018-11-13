В школах Херсона объявили вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления

В школах Херсона приостановили учебный процесс с 14 по 17 ноября в связи с отсутствием отопления по состоянию на 13 ноября.

Как сообщается на официальном сайте города, вынужденные каникулы объявлены в 13 школах, которых теплом снабжает Херсонская ТЭЦ. Это школы №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, специализированная школа №1.

Детские сады №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87 будут работать в обычном режиме, в игровых и спальных комнатах установят обогреватели.

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Напомним, что с подобной проблемой столкнулись жители Кривого Рога Днепропетровской области. С 12 ноября закрыли часть школ и детсадов. По состоянию на 13 ноября теплоцентраль запустила все котельные, отопление появится во всех домах в течение суток.

В то же время в Смеле Черкасской области объявили чрезвычайное положение, жители заблокировали дороги.