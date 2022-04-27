В школах захваченных районов Мариуполя дети подписывают тетради «Мариуполь. Ростовская область» — советник мэра 27 апреля, 21:04 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что дети в школах оккупированных районов Мариуполя подписывают тетради «Мариуполь. Ростовская область».

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«Собственно о присоединении к России. Сообщают, что в школе дети уже подписывают тетради «Мариуполь. Ростовская область», — написал Андрющенко в Telegram.

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Он также показал скрин переписки, в которой утверждалось, что в разрушенном оккупантами городе работают две школы.

«Что тут скажешь. Вскоре после победы дети в Ростове и Таганроге будут подписывать тетради «Таганрог Мариупольской ОТГ Мариупольского района Азовской области Украина», — добавил он.

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Для фальсификации «референдума» оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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