В школах Львовской области решили отменить русскоязычные классы — советник главы ОВА

25 июля, 17:01
В школах Львовской области отменят русскоязычные классы (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

В школах Львовской области отменят русскоязычные классы (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

Во Львовской области было принято решение отменить классы с русским языком обучения в школах.

Об этом сообщил советник главы Львовской ОВА Олег Радик в Facebook.

«Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области», — написал он.

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www.facebook.com/olegradyk
Фото: www.facebook.com/olegradyk

По его словам, в прошлом году в трех школах русскоязычными были третьи, четвертые классы.

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"Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. Но официально будем знать до 5 сентября, когда все субъекты представят отчетность в ЕГЕБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования)», - заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=bNKtOlu8SxI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Львовская область Война России против Украины

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