"В широком смысле да". Экс-глава UA:Першого прокомментировал предположения о цензуре Вчера, 19:34 149 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Зураб Аласания Новое Время

Экс-глава телеканала UA:Перший Зураб Аласания в эфире Радио НВ подчеркнул, что его увольнение можно в каком-то смысле истолковать как угрозу свободе слова.



"В широком смысле да. Я бы видел некоторые угрозы свободе слова. Потому что государство прочнее, сильнее, а это на правах людей отражается", – отметил Аласания.

Он подчеркнул, что это, возможно, закономерный процесс, однако пока не известно к чему он приведет.

"Он может быть очень жестким", – добавил Аласания.

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31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зураб Аласания.

В обнародованном самым Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Наблюдательного совета было отмечено, что его отстранение от должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.



Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Набсовета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

В Администрации президента также отреагировали на увольнение председателя НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.

Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.