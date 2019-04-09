В Шевченковском районе Киева ночью сгорело несколько торговых павильонов Сегодня, 10:09 462 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате пожара никто из людей не пострадал Информатор

В ночь на вторник, 9 апреля, в Шевченковском районе Киева сгорело несколько торговых павильонов, расположенных на улице Павла Пестеля.

Как сообщает Информатор, сначала огонь вспыхнул в крайнем МАФе, однако вскоре быстро распространился на соседние точки и стены старых таможенных складов.

По прибытию спасателей площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а пламя уже полностью уничтожило два торговых павильона и повредило несколько соседних.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Никто из людей в результате пожара не пострадал. Его причины пока не известны.

При этом отмечается, что это уже не первое возгорание, которое произошло в этих МАФах за последнее время.