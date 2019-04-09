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В Шевченковском районе Киева ночью сгорело несколько торговых павильонов

Сегодня, 10:09
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В Шевченковском районе Киева ночью сгорело несколько торговых павильонов - фото

Информатор

В результате пожара никто из людей не пострадал

В ночь на вторник, 9 апреля, в Шевченковском районе Киева сгорело несколько торговых павильонов, расположенных на улице Павла Пестеля.

Как сообщает Информатор, сначала огонь вспыхнул в крайнем МАФе, однако вскоре быстро распространился на соседние точки и стены старых таможенных складов.

По прибытию спасателей площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а пламя уже полностью уничтожило два торговых павильона и повредило несколько соседних.

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Никто из людей в результате пожара не пострадал. Его причины пока не известны.

При этом отмечается, что это уже не первое возгорание, которое произошло в этих МАФах за последнее время.

Теги:   МАФ Пожар Киев

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