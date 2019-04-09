В Шевченковском районе Киева ночью сгорело несколько торговых павильонов
В ночь на
вторник, 9 апреля, в Шевченковском районе Киева сгорело несколько торговых
павильонов, расположенных на улице Павла Пестеля.
Как сообщает
Информатор, сначала огонь вспыхнул в крайнем МАФе, однако вскоре быстро
распространился на соседние точки и стены старых таможенных складов.
По прибытию
спасателей площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а пламя уже полностью
уничтожило два торговых павильона и повредило несколько соседних.
Никто из людей в
результате пожара не пострадал. Его причины пока не известны.
При этом
отмечается, что это уже не первое возгорание, которое произошло в этих МАФах за
последнее время.