В Шевченковском райсуде произошли столкновения, пострадал депутат-свободовец - фото

В четверг, 11 января, в зале Шевченковского районного суда Киева во время рассмотрения дела о массовых беспорядках под Верховной Радой против принятия изменений в Конституцию по децентрализации 31 августа 2015 года произошли столкновения.

Как сообщил координатор националистической организации С14 Сергей Мазур, во время столкновения избили добровольца и депутата Киевского городского совета от ВО Свобода Владимира Назаренко. По его данным, депутат потерял сознание.

После толкотни охранники вывели всех присутствующих из зала.

Напомним, что трое представителей Свободы Константин Василец, Глеб Громов и Александр Станков подозреваются в причастности к беспорядкам у стен Верховной Рады 31 августа 2015 года.

После того как Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, под парламентом завязались стычки. Митингующие, которые считают действия власти легитимизацией сепаратистов на Донбассе, пытались прорваться в парламент, вступая в противостояние с правоохранителями. Один из активистов бросил гранату в нацгвардейцев.