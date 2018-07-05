В Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле обнаружили застреленным мужчину

В четверг, 5 июня, на улице Щусева в Шевченковском районе столицы в припаркованном автомобиле обнаружили тело мужчины.
Как сообщили в Национальной полиции, причиной смерти стало огнестрельное ранение.
"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в сообщении.
Другие подробности происшествия на данное время не сообщаются.
Комментарии
Правила комментирования