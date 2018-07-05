05 июля 2018, четверг

В Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле обнаружили застреленным мужчину

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Тело в машине обнаружила случайная прохожая
Фото: полиция

Тело в машине обнаружила случайная прохожая

В четверг, 5 июня, на улице Щусева в Шевченковском районе столицы в припаркованном автомобиле обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в Национальной полиции, причиной смерти стало огнестрельное ранение.

"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в сообщении.

Другие подробности происшествия на данное время не сообщаются.

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