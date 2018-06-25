В щепки. Опубликовано видео ответного удара ВСУ по позиции оккупантов

В Сети появилось видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе позиции российских гибридных войск.
Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир, находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня", - написал он.
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По словам волонтера, уничтожение позиции противника заняло всего несколько минут.
Напомним, ранее было опубликовано видео удара ВСУ по позициям оккупантов в "Волшебном лесу".
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