25 июня 2018, понедельник

В щепки. Опубликовано видео ответного удара ВСУ по позиции оккупантов

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Позицию противника обнаружили с помощью беспилотника
Скриншот

Позицию противника обнаружили с помощью беспилотника

В Сети появилось видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе позиции российских гибридных войск.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"С беспилотника нашли, откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты. Командир, находясь в штабе, видит у себя на мониторе, какая и где именно находится данная позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня", - написал он.

По словам волонтера, уничтожение позиции противника заняло всего несколько минут.

Напомним, ранее было опубликовано видео удара ВСУ по позициям оккупантов в "Волшебном лесу".

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