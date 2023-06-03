«Полностью фарш». В Шахтерске БТР оккупантов раздавил автомобиль с людьми — видео с места ДТП 3 июня, 15:36 В результате аварии два человека, находившиеся в салоне машины, погибли на месте (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Во временно оккупированном РФ Шахтерске Донецкой области российские военные устроили смертельное ДТП.

Об этом в субботу, 3 июня, рассказал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, опубликовав видео с места происшествия.

Как сообщается, российский БТР столкнулся с легковым автомобилем и буквально раздавил его, в результате находившиеся в машине люди погибли.

Видео дня

«Двое человек, которые были в машине, погибли на месте. У российских патриотов это называется „защитить от нацистов“», — написал Казанский.

На обнародованных кадрах видно, что от машины в результате аварии практически ничего не осталось.

«Глянь, полностью фарш, еб*ть. Все, нафиг», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.