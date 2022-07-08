Боеприпасы на уничтоженном ночью арсенале ВС РФ в Шахтерске все еще детонируют — видео 8 июля, 10:57 Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Во временно оккупированном РФ Шахтерске Донецкой области продолжают детонировать боеприпасы на арсенале российских войск, уничтоженном в ночь на пятницу, 8 июля.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.

На них видно, что с места удара все еще поднимаются густые клубы черного дыма и слышны звуки взрывов.

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В Генштабе ВСУ об ударе по складу захватчиков в Шахтерске пока ничего не сообщали.

Информация о потерях ВС РФ в результате уничтожения объекта не поступала.

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