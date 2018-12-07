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В Северодонецке школы закрыли на карантин

Сегодня, 04:13
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Решение было принято из-за значительного роста заболеваний гриппом и ОРВИ

Фото: kievvlast

В пятницу, 7 декабря, в Луганской области городской совет Северодонецка принял решение об отмене учебного процесса в школах и детсадах с 10 по 16 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, решение было принято из-за значительного роста заболеваний гриппом и ОРВИ "для недопущения эпидемических осложнений среди работников и учащихся образовательных учреждений".

"Городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета c 10.12.2018 г. по 16.12.2018 г. включительно", - сообщили в городском совете.

Теги:   ОРВИ Грипп Карантин Северодонецк Луганская область

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